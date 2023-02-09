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Народный артист Александр Шаровский награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана"

Народный артист Александр Шаровский награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана" 9 февраля Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении народного артиста Александра Шаровского "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Kультурная политика
9 февраля 2023 г. 16:05
Народный артист Александр Шаровский награжден Почетным дипломом Президента Азербайджана

9 февраля Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении народного артиста Александра Шаровского "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, почетного диплома А.Шаровский удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии театрального искусства в Азербайджане.

Отметим, что главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра Александр Шаровский создал на сцене более 50 образов, снялся в 4 кинокартинах, поставил 54 спектакля.

Народный артист также является руководителем Общины европейских евреев Баку и членом попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Şarovski Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib

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