Народный артист Александр Шаровский награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана"

9 февраля Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении народного артиста Александра Шаровского "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, почетного диплома А.Шаровский удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии театрального искусства в Азербайджане.
Отметим, что главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра Александр Шаровский создал на сцене более 50 образов, снялся в 4 кинокартинах, поставил 54 спектакля.
Народный артист также является руководителем Общины европейских евреев Баку и членом попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.