Народную артистку госпитализировали с коронавирусом

Об этом Report сообщила ее дочь Фидан Джафарова

Народная артистка, актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Басти Джафарова заразилась коронавирусом.

Об этом Report сообщила ее дочь Фидан Джафарова.

По ее словам, результат теста на коронавирус, который ее мать сдала два дня назад, оказался положительным: "Шесть дней мать чувствовала себя плохо, была повышена температура, наблюдалась усталость. Сегодня она была госпитализирована в "Новую клинику". Я сама тоже сдала тест, но результат пока не известен".