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    Народному писателю Анару вручили Почетный диплом президента Азербайджана

    Абульфас Гараев предложил провести в ближайшее время в Гейчае дни литературы
    © Mct.gov.az

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня председателю Союза писателей Азербайджана, народному писателю, видному литератору и общественному деятелю Анару исполняется 80 лет.

    Как сообщает Report, министр культуры и туризма Абульфас Гараев вручил в Союзе писателей юбиляру "Почетный диплом президента Азербайджанской Республики".

    А.Гараев поздравил юбиляра, пожелал ему крепкого здоровья, долгой жизни и новых творческих успехов.

    На встрече был выдвинут ряд предложений. А.Гараев предложил провести в ближайшее время в Гейчае дни литературы.

    В свою очередь, народный писатель выразил главе государства Ильхаму Алиеву глубокую признательность за поздравительное письмо и награждение.

    На мероприятии также присутствовали первый заместитель министра Вагиф Алиев, секретари Союза писателей Азербайджана.

    Напомним, что 13 марта президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии и пропаганде азербайджанской культуры Анара Расул оглу Рзаева "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Глава государства также направил Анару поздравительное письмо по случаю 80-летнего юбилея.

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