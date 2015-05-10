Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Народному художнику Таиру Салахову присуждена Премия Гейдара Алиева. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
В документе говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры и достойный вклад в мировую сокровищницу изобразительного искусства присудить Таиру Теймур оглу Салахову премию Гейдара Алиева Азербайджанской Республики".
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