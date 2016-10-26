Народному художнику Азербайджана Фархаду Халилову вручили орден "Шараф"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Прошла церемония вручения народному художнику Фархаду Халилову ордена "Шараф".

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, выступивший на прошедшем в Союзе художников мероприятии министр культуры и туризма Абульфас Гараев рассказал о деятельности Ф.Халилова, проделанных им работах.

Министр отметил, что с первых лет деятельности Ф.Халилов был новатором и на протяжении всей творческой деятельности оставался преданным своим идеям.

А.Гараев заявил, что художник получил известность не только в Азербайджана, но и во всем мире, его произведения получили высокую оценку экспертов, многие из них демонстрируются и хранятся в известных выставочных залах мира.

По словам министра, сфера культуры и туризма в Азербайджане всегда находилась в центре внимания главы государства.

Затем А.Гараев пожелал художнику новых творческих успехов и вручил ему орден "Шараф".

Выступивший Ф.Халилов выразил президенту Ильхаму Алиев признательность за высокую оценку его деятельности.

Художник коснулся внимания и заботы, оказываемых главой государства сферам культуры и искусства, и подчеркнул, что данная миссия была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Отметим, что за развитие художественной школы в Азербайджане, распоряжением президента Ильхама Алиев от 25 октября председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов был награжден орденом "Шараф".