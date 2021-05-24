Народной артистке Гамиде Омаровой поручена новая должность

Член правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), народная артистка Гамида Омарова избрана секретарем СКА.
Как сообщили Report в Союзе, главная причина, по которой структура пошла на такой шаг, заключается в близком ознакомлении с проблемами, с которыми сталкиваются киноактеры, и проявление инициативы для их решения.
Основной целью одного из проектов СКА “Учеба Киноактер Театр” (“Tədris Kinoaktyor Teatr”) является не только повышение профессионального уровня актеров, но и преодоление проблемы безработицы нового поколения актеров.