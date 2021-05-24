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Народной артистке Гамиде Омаровой поручена новая должность

Народной артистке Гамиде Омаровой поручена новая должность Член правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), народная артистка Гамида Омарова избрана секретарем СКА.
Kультурная политика
24 мая 2021 г. 18:46
Народной артистке Гамиде Омаровой поручена новая должность
Гамида Омарова

Член правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), народная артистка Гамида Омарова избрана секретарем СКА.

Как сообщили Report в Союзе, главная причина, по которой структура пошла на такой шаг, заключается в близком ознакомлении с проблемами, с которыми сталкиваются киноактеры, и проявление инициативы для их решения.

Основной целью одного из проектов СКА “Учеба Киноактер Театр” (“Tədris Kinoaktyor Teatr”) является не только повышение профессионального уровня актеров, но и преодоление проблемы безработицы нового поколения актеров.

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Həmidə Ömərovaya yeni vəzifə verilib

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