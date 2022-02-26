Народного артиста Алибабу Мамедова похоронят на Аллее почетного захоронения

Народный артист Алибаба Мамедов будет захоронен на Аллее почетного захоронения.

Народный артист Алибаба Мамедов будет захоронен на Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском селе Маштага. В его становлении в качестве ханенде особую роль сыграла своеобразная атмосфера мугама Баку и абшеронских сел.

Музыкальное образование А.Мамедов получил в 1953-1958 годы в Государственной музыкальной школе в классе ханенде Сеида Шушинского. С 1945 года работал солистом Азербайджанской государственной филармонии, в 1978-1988 годы был солистом объединения "Азконцерт".

Он создал более 100 песен и таснифов, которые вошли в репертуар различных ханенде.

Государство высоко оценивало заслуги исполнителя. Он был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР (18 мая 1963 года), народного артиста Азербайджанской ССР (17 мая 1989 года), награжден орденом "Шохрат" (4 февраля 2000 года), международной премией "Золотой чинар" (10 мая 2009 года), орденом "Истиглал" (3 февраля 2010 года), орденом "Шараф" (4 февраля 2020 года).

А.Мамедов скончался 25 февраля в возрасте 92 лет.