О нас
Аудио новости

Народного артиста Алибабу Мамедова похоронят на Аллее почетного захоронения

Народного артиста Алибабу Мамедова похоронят на Аллее почетного захоронения Народный артист Алибаба Мамедов будет захоронен на Аллее почетного захоронения.
Kультурная политика
26 февраля 2022 г. 10:01
Народного артиста Алибабу Мамедова похоронят на Аллее почетного захоронения

Народный артист Алибаба Мамедов будет захоронен на Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском селе Маштага. В его становлении в качестве ханенде особую роль сыграла своеобразная атмосфера мугама Баку и абшеронских сел.

Музыкальное образование А.Мамедов получил в 1953-1958 годы в Государственной музыкальной школе в классе ханенде Сеида Шушинского. С 1945 года работал солистом Азербайджанской государственной филармонии, в 1978-1988 годы был солистом объединения "Азконцерт".

Он создал более 100 песен и таснифов, которые вошли в репертуар различных ханенде.

Государство высоко оценивало заслуги исполнителя. Он был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР (18 мая 1963 года), народного артиста Азербайджанской ССР (17 мая 1989 года), награжден орденом "Шохрат" (4 февраля 2000 года), международной премией "Золотой чинар" (10 мая 2009 года), орденом "Истиглал" (3 февраля 2010 года), орденом "Шараф" (4 февраля 2020 года).

А.Мамедов скончался 25 февраля в возрасте 92 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Əlibaba Məmmədov birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

Самое читаемое

Что сулит Азербайджану ввод санкций в отношении России?
Что сулит Азербайджану ввод санкций в отношении России?
25 февраля 2022 г. 13:41
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
В Украине озвучили потери российских войск
В Украине озвучили потери российских войск
25 февраля 2022 г. 08:29
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
24 февраля 2022 г. 21:58
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
24 февраля 2022 г. 17:21
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
Зеленский: Все в НАТО боятся нас поддерживать
Зеленский: Все в НАТО боятся нас поддерживать
25 февраля 2022 г. 04:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi