Народный артист России выступит с концертом в Баку

При совместной инициативе министерств культуры России и Азербайджана 11 октября в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт всемирно известного Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной, а 13 октября в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии - концерт народного артиста России, известного пианиста Николая Луганского.

Как сообщили Report в министерстве культуры, солист Московской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Николай Луганский исполнит 2-й фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Его будет сопровождать Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева.

Мероприятия пройдут при содействии министерств культуры России и Азербайджана, при организационной поддержке федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ".