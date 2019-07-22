Народный артист Азербайджана: Опоздай я на два дня, мог бы умереть

"Врачи спасли меня от смерти, опоздай я на два дня, мог бы умереть".

Об этом Report сказал прооперированный в одной из больниц Турции народный артист, певец Ялчын Рзазаде.

Он сказал, что хорошо чувствует себя после операции:

"Я был прооперирован из-за проблем с желудком. Я был переведен в палату несколько дней назад. Выяснилось, что у меня имеются много проблем со здоровьем. Сейчас врачи не говорят ничего конкретного о моем здоровье".

Отметим, что согласно поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вопрос со здоровьем народного артиста взял под контроль Фонд.

Напомним, что у 73-летнего Я.Рзазаде обнаружено несколько язв в желудке.