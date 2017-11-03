Народная артистка: После смерти Рафика Гусейнова мы, дикторы, стали сиротами

© Report

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Известные дикторы Азербайджана поделились мыслями о Рафике Гусейнове.

Как сообщает Report, в разговоре с журналистами, народная артистка, известный диктор Офелия Санани заявила, что для нее кончина Рафика Гусейнова - это тяжелая утрата: "Рафик был нашим родным, близким советником, отличным другом. Мы, дикторы, в таком возрасте стали сиротами. Мы всегда нуждаемся в его совете. Он давал нам советы, будучи больным. Он был незаменимым диктором с прекрасным голосом и прекрасным сердцем. Пусть никто не обижается на меня, но такого диктора, как Рафик Гусейнов, больше не будет. Рафику Гусейнову предложили работу в Москве. Ему предлагали жилье и высокую зарплату. Рафик не согласился. Он сказал, что не может жить вне Азербайджана. Мы вели много передач вместе с Рафиком. Мы работали вместе с Рафиком 30 лет. Аллах так любит его, что церемония прощания с ним пришлась на канун юбилея телевидения".

Народная артистка Шаргия Гусейнова отметила, что сегодня дикторы потеряли милого друга, брата, учителя: "Он был прекрасным другом, опорой для всех нас. Мы находились бок о бок 50 лет. Поэтому потерять Рафика Гусейнова очень тяжело".