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    Народные артисты направили письмо президенту Ильхаму Алиеву

    Разделяю с Вами переживаемые мною чувства в связи с изданным Вами распоряжением и выражаю глубокую признательность

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Народные артисты Азербайджана Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы направили президенту страны Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразили благодарность за то, что были удостоены звания "народного артиста".

    Как сообщает Report, в письме говорится: "Выражаем Вам глубокую признательность за столь высокую оценку нашей деятельности в азербайджанском искусстве. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемых сил в этой трудной работе во имя процветания азербайджанской культуры".

    Народный артист Рамиз Азизбейли также направил в адрес президента страны письмо, в котором выразил благодарность за предоставленную ему персональную президентскую пенсию.

    В письме говорится: "Разделяю с Вами переживаемые мною чувства в связи с изданным Вами распоряжением, принесшим радость моей большой семье. Выражаю Вам огромную признательность".

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