Народные артисты направили письмо президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Народные артисты Азербайджана Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы направили президенту страны Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразили благодарность за то, что были удостоены звания "народного артиста".

Как сообщает Report, в письме говорится: "Выражаем Вам глубокую признательность за столь высокую оценку нашей деятельности в азербайджанском искусстве. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемых сил в этой трудной работе во имя процветания азербайджанской культуры".

Народный артист Рамиз Азизбейли также направил в адрес президента страны письмо, в котором выразил благодарность за предоставленную ему персональную президентскую пенсию.

В письме говорится: "Разделяю с Вами переживаемые мною чувства в связи с изданным Вами распоряжением, принесшим радость моей большой семье. Выражаю Вам огромную признательность".