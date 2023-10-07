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Нандан Гаутам: В Азербайджане есть много мест, где можно зарядится энергией

Нандан Гаутам: В Азербайджане есть много мест, где можно зарядится энергией В Азербайджан есть много мест, где можно наполниться энергией.
Kультурная политика
7 октября 2023 г. 22:05
Нандан Гаутам: В Азербайджане есть много мест, где можно зарядится энергией

В Азербайджан есть много мест, где можно зарядится энергией.

Как передает Report, об этом на международном фестивале духовных и телесных практик Nine Senses Fest заявил журналистам директор и руководитель CEO Artistic Yoga Нандан Гаутам.

"Первое место для меня, где я могу прочувствовать сильную энергию являются горы в Шамахы. Далее идет храм Атешгях. Если вы хотите медитировать, посетите на закате этот храм, сядьте и смотрите на огонь. Глядя на этот огонь, вы можете изменить весь образ мышления",- сказал он.

Н.Гаутам отметил, что, если нет возможности посетить первые эти два места, то можно прогуляться по бульвару и обращать внимания на то, что происходит вокруг: "Проведение подробных мероприятий очень важно. В современном мире все сталкиваются с ментальными проблемами, и каждый должен изменить свой подход к происходящему".

По словам Гаутама, успех заключается не только в деньгах, важно также искать и находить другой источник счастья.

Напомним, что сегодня прошел второй день международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest, который проходит при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале принимают участие лучшие специалисты, руководители духовных школ и течений из разных стран мира.

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