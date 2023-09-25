Нандан Гаутам: Рад быть частью международного фестиваля Nine Senses Fest

Я очень рад принимать участие в качестве хейдлайнера на международном фестивале духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

Очень рад принимать участие в качестве хедлайнера на международном фестивале духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор и руководитель CEO Artistic Yoga Нандан Гаутам.

По его словам, данный фестиваль позволить участникам обменяться своими познаниями и опытом в области йоги.

"Нужно знать, о йоге нельзя просто прочитать из книг. За всю мою жизнь я ни разу не открывал книгу о йоге. Все, что я знаю о йоге, — это результат моего собственного опыта, потому что йога не сводится к теории, как вы хорошо знаете. Так например, нельзя получить степень бакалавра в плавании, не плавая.

Я очень рад видеть, что в Азербайджане так много людей интересуются йогой, потому что через эту практику они могут познать природу счастья. Пожалуйста, забудьте слово "йога" и замените его словом "счастье"", - отметил Нандан Гаутам.

Отметим, с 6 по 8 октября в Баку пройдет грандиозный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.