Награждены сотрудники Русского драмтеатра

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
Как передает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждены следующие сотрудники театра:
Орденом "Эмек" 3 степени.
Балиева Наталья Геннадьевна
Амирбекова Рита Джамиль гызы
Медалью "Терегги"
Лерман Виктория Анатольевна
Рудичев Николай Николаевич
Сапрыкина Людмила Геннадьевна.