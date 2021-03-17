Награждены сотрудники Русского драмтеатра

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Как передает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждены следующие сотрудники театра:

Орденом "Эмек" 3 степени.

Балиева Наталья Геннадьевна

Амирбекова Рита Джамиль гызы

Медалью "Терегги"

Лерман Виктория Анатольевна

Рудичев Николай Николаевич

Сапрыкина Людмила Геннадьевна.