Награждены сотрудники Национального музея азербайджанской литературы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.
Как передает Report, согласно распоряжению, по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за плодотворную деятельность в развитии музейной работы и популяризации культурного наследия в Азербайджане были награждены:
Орденом "Эмек" 3-ей степени
Алибейли Шафаг Анвар гызы
Медалью "Терегги"
Аллахъяров Кямиль Гусейн оглу
Алиева Фатма Орудж Кули гызы
Сафиева Инара Бахадур гызы
Другим распоряжением главы государства по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за плодотворную деятельность в развитии музейной работы и популяризации культурного наследия в Азербайджане следующим лицам было присвоено звание "Заслуженный работник культуры":
Баширли Хатира Бадраддин гызы
Садырханов Ридван Султанович
Шамилова Кюбра Асадулла гызы.