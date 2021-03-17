О нас
Report Georgia
Аудио новости

Награждены сотрудники Национального музея азербайджанской литературы

Награждены сотрудники Национального музея азербайджанской литературы Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана
Kультурная политика
17 марта 2021 г. 21:25
Награждены сотрудники Национального музея азербайджанской литературы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Report, согласно распоряжению, по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за плодотворную деятельность в развитии музейной работы и популяризации культурного наследия в Азербайджане были награждены:

Орденом "Эмек" 3-ей степени

Алибейли Шафаг Анвар гызы

Медалью "Терегги"

Аллахъяров Кямиль Гусейн оглу

Алиева Фатма Орудж Кули гызы

Сафиева Инара Бахадур гызы

Другим распоряжением главы государства по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за плодотворную деятельность в развитии музейной работы и популяризации культурного наследия в Азербайджане следующим лицам было присвоено звание "Заслуженный работник культуры":

Баширли Хатира Бадраддин гызы

Садырханов Ридван Султанович

Шамилова Кюбра Асадулла гызы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
17 марта 2021 г. 18:35
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
17 марта 2021 г. 14:29
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
17 марта 2021 г. 14:14
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
17 марта 2021 г. 13:53
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
17 марта 2021 г. 13:00
Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
ФотоЗакир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
17 марта 2021 г. 12:19
Президент и первая леди в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди в Шуше
17 марта 2021 г. 10:01
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
17 марта 2021 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi