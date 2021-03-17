Награждены сотрудники Национального музея азербайджанской литературы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Report, согласно распоряжению, по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за плодотворную деятельность в развитии музейной работы и популяризации культурного наследия в Азербайджане были награждены:

Орденом "Эмек" 3-ей степени

Алибейли Шафаг Анвар гызы

Медалью "Терегги"

Аллахъяров Кямиль Гусейн оглу

Алиева Фатма Орудж Кули гызы

Сафиева Инара Бахадур гызы

Другим распоряжением главы государства по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за плодотворную деятельность в развитии музейной работы и популяризации культурного наследия в Азербайджане следующим лицам было присвоено звание "Заслуженный работник культуры":

Баширли Хатира Бадраддин гызы

Садырханов Ридван Султанович

Шамилова Кюбра Асадулла гызы.