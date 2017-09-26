Награждены лица, имеющие заслуги в развитии туризма - СПИСОК

26 сентября, 2017 20:24

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в развитии туризма в Азербайджанской Республике. Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в сфере туризма в Азербайджане награждены следующие лица: медалью "За отличие на государственной службе" Гылынджов Бахтияр Вагиф оглу медалью "Терегги" Агакеримов Музаффар Мехти оглу Алиев Закир Гашим оглу Гадашов Таир Арзиман оглу Юсуфов Руфат Теймур оглу.

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