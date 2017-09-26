Награждены лица, имеющие заслуги в развитии туризма - СПИСОК

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в развитии туризма в Азербайджанской Республике.
Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в сфере туризма в Азербайджане награждены следующие лица:
медалью "За отличие на государственной службе"
Гылынджов Бахтияр Вагиф оглу
медалью "Терегги"
Агакеримов Музаффар Мехти оглу
Алиев Закир Гашим оглу
Гадашов Таир Арзиман оглу
Юсуфов Руфат Теймур оглу.
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