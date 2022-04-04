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Награждены авторы лучших эссе о Низами Гянджеви

Награждены авторы лучших эссе о Низами Гянджеви В Международном центре мугама состоялась церемония награждения победителей международного конкурса эссе "Письмо Низами Гянджеви".
Kультурная политика
4 апреля 2022 г. 16:47
Награждены авторы лучших эссе о Низами Гянджеви

В Международном центре мугама состоялась церемония награждения победителей международного конкурса эссе "Письмо Низами Гянджеви".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, члены жюри конкурса и представители общественности.

А.Керимов отметил, что конкурс стартовал 16 ноября прошлого года и завершился 30 декабря: "На конкурс были представлены 288 эссе на четырех языках (азербайджанский, турецкий, английский и русский) из 19 стран (Азербайджан, Турция, Пакистан, Узбекистан, Украина, Польша, Россия, Беларусь, Болгария, Сербия, Молдова, Китай, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы, Кувейт, Египет, Нигерия). 24 работы не были приняты из-за несоответствия условиям конкурса.

По словам министра, четверо членов комиссии оценили эссе с точки зрения художественного и профессионального творчества.

Министр отметил, что по результатам оценивания, первое место заняло эссе гражданина Турции Сельджука Каракылыча "Великий герой: Низами Гянджеви".

Эссе гражданина Кувейна Тарига Юсефа “A Letter to Nizami Ganjavi" ("Письмо Низами Гянджеви") заняло второе место.

Третье место с эссе "Письмо Низами Гянджеви" заняла гражданка России Мулаим Гумматова.

В завершение победителям были вручены призы.

Конкурс был проведен министерствами культуры и иностранных дел по случаю 880-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNizami Gəncəvi ilə bağlı ən yaxşı esse yazan şəxslərin adları açıqlanıb

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