Надгробие Панахали хана Джаваншира после реставрации впервые представлено общественности

На мероприятии в Национальном музее истории Азербайджана широкой общественности было представлено надгробие создателя и первого правителя Карабахского ханства, основателя города Шуша Панахали хана Джаваншира (1693-1763).

На мероприятии в Национальном музее истории Азербайджана широкой общественности было представлено надгробие создателя и первого правителя Карабахского ханства, основателя города Шуша Панахали хана Джаваншира (1693-1763).

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, вице-президенты НАНА, академик Иса Габиббейли, академик Говхар Бахшалиева, исполнительный директор музея, доцент Фархад Джаббаров, ответственные сотрудники Президиума НАНА, представители СМИ и общественности.

Академик Наиля Велиханлы подробно рассказала о важности мероприятия. Она отметила, что в последние годы Национальный музей истории Азербайджана систематически собирал, исследовал и пропагандировал богатую коллекцию, связанную с историей и культурой Карабаха и Шуши.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что эта выставка важна с социальной, политической и исторической точек зрения. Он подчеркнул, что представление публике надгробия Панахали хана Джаваншира впервые после реставрации является историческим событием.

В реставрационной лаборатории музея надписи и орнаменты надгробия были очищены современными методами и средствами без причинения ущерба оригиналу, поврежденные места отреставрированы.