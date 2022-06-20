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Надгробие Панахали хана Джаваншира после реставрации впервые представлено общественности

Надгробие Панахали хана Джаваншира после реставрации впервые представлено общественности На мероприятии в Национальном музее истории Азербайджана широкой общественности было представлено надгробие создателя и первого правителя Карабахского ханства, основателя города Шуша Панахали хана Джаваншира (1693-1763).
Kультурная политика
20 июня 2022 г. 17:42
Надгробие Панахали хана Джаваншира после реставрации впервые представлено общественности

На мероприятии в Национальном музее истории Азербайджана широкой общественности было представлено надгробие создателя и первого правителя Карабахского ханства, основателя города Шуша Панахали хана Джаваншира (1693-1763).

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, вице-президенты НАНА, академик Иса Габиббейли, академик Говхар Бахшалиева, исполнительный директор музея, доцент Фархад Джаббаров, ответственные сотрудники Президиума НАНА, представители СМИ и общественности.

Академик Наиля Велиханлы подробно рассказала о важности мероприятия. Она отметила, что в последние годы Национальный музей истории Азербайджана систематически собирал, исследовал и пропагандировал богатую коллекцию, связанную с историей и культурой Карабаха и Шуши.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что эта выставка важна с социальной, политической и исторической точек зрения. Он подчеркнул, что представление публике надгробия Панахали хана Джаваншира впервые после реставрации является историческим событием.

В реставрационной лаборатории музея надписи и орнаменты надгробия были очищены современными методами и средствами без причинения ущерба оригиналу, поврежденные места отреставрированы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPənahəli xan Cavanşirin başdaşı bərpadan sonra ilk dəfə nümayiş olunub

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