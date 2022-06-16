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Надгробие Панахали хана Джаваншира отреставрировано

Надгробие Панахали хана Джаваншира отреставрировано Восстановлено надгробие Панахали хана Джаваншира.
Kультурная политика
16 июня 2022 г. 17:03
Надгробие Панахали хана Джаваншира отреставрировано

Восстановлено надгробие Панахали хана Джаваншира.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Национальный музей истории Азербайджана.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2022 года "Годом Шуши", Национальный музей истории Азербайджана готовит ряд мероприятий по представлению истории и культуры города Шуша. На этот раз мероприятие будет посвящено создателю и первому правителю Карабахского ханства, основателю города Шуша Панахали хану Джаванширу (1693-1763). Надгробие Панахали хана Джаваншира будет продемонстрировано широкой общественности после реставрации.

В реставрационной лаборатории музея надписи и орнаменты надгробия были очищены современными методами и средствами без причинения ущерба оригиналу, поврежденные места отреставрированы. Для демонстрации надгробия отведено место в постоянной экспозиции музея на первом этаже.

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Версия на азербайджанском языке Pənahəli xan Cavanşirin başdaşı bərpa olunub

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