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Национальный музей искусств возобновил работу

Национальный музей искусств возобновил работу Азербайджанский национальный музей искусств вновь открывает двери для любителей искусств.
Kультурная политика
13 июля 2021 г. 12:00
Национальный музей искусств возобновил работу

Азербайджанский национальный музей искусств вновь открывает двери для любителей искусств.

Как сообщили Report в музее, за исключением понедельника граждане могут посещать музей в любой день недели.

По уик-эндам возобновляются мастер-классы для юных посетителей: "Подготовлены две программы под названием "Художественные доски" и "Национальные мотивы". В первый раз юные посетители близко ознакомятся с произведением Таира Салахова "Цветущий гранат", хранящимся в фонде музея, и получат возможность создать пошаговую имитацию произведения. Кроме того, наши дети, участвуя в мастер-классе "Национальные мотивы", близко познакомятся с нашим материально-культурным наследием".

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