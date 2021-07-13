Национальный музей искусств возобновил работу

Азербайджанский национальный музей искусств вновь открывает двери для любителей искусств.

Азербайджанский национальный музей искусств вновь открывает двери для любителей искусств.

Как сообщили Report в музее, за исключением понедельника граждане могут посещать музей в любой день недели.

По уик-эндам возобновляются мастер-классы для юных посетителей: "Подготовлены две программы под названием "Художественные доски" и "Национальные мотивы". В первый раз юные посетители близко ознакомятся с произведением Таира Салахова "Цветущий гранат", хранящимся в фонде музея, и получат возможность создать пошаговую имитацию произведения. Кроме того, наши дети, участвуя в мастер-классе "Национальные мотивы", близко познакомятся с нашим материально-культурным наследием".