Национальному герою Ильгару Мирзоеву посвящен фильм

По заказу Министерства культуры на студии Salnaməfilm продолжается производство документальных фильмов, посвященных национальным героям Азербайджана.

По заказу Министерства культуры на студии Salnaməfilm продолжается производство документальных фильмов, посвященных национальным героям Азербайджана.

Как сообщает Report, последний фильм "Отец артиллерии" посвящен национальному герою Азербайджана, полковнику-шехиду Ильгару Мирзоеву.

Режиссером и автором сценария фильма о полковнике Ильгаре Мирзоеве, героически погибшем 14 июля 2020 года в ожесточенных боях на Товузском направлении при предотвращении попытки нападения вооруженных сил Армении, является Мусазаде Кямала Мехрали, оператором - Солтан Абдуллаев, монтажером - Мусазаде Кямала Мехрали и Сабир Аскарзаде, продюсером - Назим Гусейнов.

Презентация документального фильма "Отец артиллерии" состоится в Киноцентре Низами 14 июля 2022 года в годовщину гибели Ильгара Мирзоева.

Отметим, что в результате очередной провокации армян 12-14 июля 2020 года в Товузских боях вместе с Поладом Гашимовым и Ильгаром Мирзоевым погибли 12 человек.