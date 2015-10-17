​Национальные музыкальные инструменты Азербайджана переданы в дар южнокорейскому музею

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Национальные музыкальные инструменты Азербайджана переданы в дар Музею музыкальных инструментов мира в городе Соннам Корейской Республики.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Корейской Республике.

Музею переданы в дар тар, каманча, гавал, нагара, саз и балабан.

Отметим, что Музей музыкальных инструментов мира учрежден в 2013 году, ежегодно его посещают около 10 тысяч человек. В музее представлены свыше 150 музыкальных инструментов из 46 стран мира.