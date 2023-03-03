Начинается Национальный конкурс мугама

По инициативе Фонда Гейдара Алиева начинается очередной Национальный конкурс мугама.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева начинается очередной Национальный конкурс мугама.

Как сообщает Report, конкурс, организуемый Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории, пройдет с 24 по 27 апреля 2023 года.

Регистрация на конкурс продлится до 10 апреля. В музыкальном конкурсе могут принять участие певцы и инструменталисты в возрасте от 18 до 35 лет. Во время регистрации участник должен предоставить информацию о своей сольной и ансамблевой программе, отражающей богатство и разнообразие мугамной традиции, которую он исполнит на конкурсе вживую. Заявки на участие необходимо отправить по адресу [email protected] в электронном формате с указанием имени, фамилии, даты рождения участника, контактных номеров, адреса электронной почты, информации о творчестве и программе участника, имен сопровождающих его музыкантов. Для получения дополнительной информации доступны номера WhatsApp – (070) 233 73 78, (070) 663 80 80.

Конкурс будет состоять из предварительного отбора и двух основных туров. Имена участников, прошедших предварительный отбор, будут объявлены 20 апреля. Первый тур конкурса пройдет 24-25 апреля, а второй – 26-27 апреля.

27 апреля будут определены победители в категориях исполнение мугама и инструментальное исполнение. Обладатели первого, второго и третьего мест получат 7000, 5000 и 3000 манатов соответственно.

Победители Национального конкурса мугама представят Азербайджан на 6-м Международном фестивале «Мир мугама».

В последние годы в Азербайджане была проделана фундаментальная работа по сохранению и развитию мугама. Результатом поддержки национальной культуры и мугама, оказываемой президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, и проводимой в этом направлении работы стало включение в 2008 году азербайджанского мугама в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся Национальный конкурс мугама и Международный фестиваль мугама. Эти проекты призваны продемонстрировать наше национальное достояние мугам в контексте мировой культуры и сохранить его для будущих поколений.