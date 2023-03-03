Начинается Национальный конкурс мугама

По инициативе Фонда Гейдара Алиева начинается очередной Национальный конкурс мугама.
Как сообщает Report, конкурс, организуемый Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории, пройдет с 24 по 27 апреля 2023 года.
Регистрация на конкурс продлится до 10 апреля. В музыкальном конкурсе могут принять участие певцы и инструменталисты в возрасте от 18 до 35 лет. Во время регистрации участник должен предоставить информацию о своей сольной и ансамблевой программе, отражающей богатство и разнообразие мугамной традиции, которую он исполнит на конкурсе вживую. Заявки на участие необходимо отправить по адресу [email protected] в электронном формате с указанием имени, фамилии, даты рождения участника, контактных номеров, адреса электронной почты, информации о творчестве и программе участника, имен сопровождающих его музыкантов. Для получения дополнительной информации доступны номера WhatsApp – (070) 233 73 78, (070) 663 80 80.
Конкурс будет состоять из предварительного отбора и двух основных туров. Имена участников, прошедших предварительный отбор, будут объявлены 20 апреля. Первый тур конкурса пройдет 24-25 апреля, а второй – 26-27 апреля.
27 апреля будут определены победители в категориях исполнение мугама и инструментальное исполнение. Обладатели первого, второго и третьего мест получат 7000, 5000 и 3000 манатов соответственно.
Победители Национального конкурса мугама представят Азербайджан на 6-м Международном фестивале «Мир мугама».
В последние годы в Азербайджане была проделана фундаментальная работа по сохранению и развитию мугама. Результатом поддержки национальной культуры и мугама, оказываемой президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, и проводимой в этом направлении работы стало включение в 2008 году азербайджанского мугама в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся Национальный конкурс мугама и Международный фестиваль мугама. Эти проекты призваны продемонстрировать наше национальное достояние мугам в контексте мировой культуры и сохранить его для будущих поколений.