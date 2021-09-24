О нас
Report Georgia
Аудио новости

Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу

Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу Начались работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Азербайджана Мусе Ягубу.
Kультурная политика
24 сентября 2021 г. 11:10
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
0 : 00
0 : 00

Начались работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Азербайджана Мусе Ягубу.

Об этом Report сообщила дочь народного поэта Ягут Ягубова.

По ее словам, будет создан надгробный комплекс: "Это трудоемкая работа, но подготовка идет. Рядом с могилой отца находятся могилы моей матери и дяди, поэтому строительство надгробного комплекса только над могилой отца не возможен. Памятник будет изготовлен народным художником, скульптором Натигом Алиевым. Уже есть первоначальный вариант и подготовлен макет, который нам понравился. Мы хотим внести некоторые изменения. В октябре работы начнутся в полном объеме".

Напомним, Муса Ягуб скончался 7 мая этого года, народный поэт был похоронен в родном селе Буйнуз Исмаиллинского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Work on tombstone to people's poet Musa Yagub gets underway
Версия на азербайджанском языке Musa Yaqubun qəbirüstü abidəsinin hazırlanmasına başlanılıb

Другие новости из категории

Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Эрдоганом
Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Эрдоганом
23 сентября 2021 г. 19:22
Назначен новый директор Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Назначен новый директор Дома-музея Бюльбюля в Шуше
23 сентября 2021 г. 15:44
Состоялось открытие памятника Железный кулак
ФотоСостоялось открытие памятника "Железный кулак"
21 сентября 2021 г. 20:09
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
На освобожденных землях паспортизированы 15 историко-архитектурных памятников
На освобожденных землях паспортизированы 15 историко-архитектурных памятников
20 сентября 2021 г. 16:15
Подтверждено участие Азербайджана в Евровидении-2022
Подтверждено участие Азербайджана в "Евровидении-2022"
20 сентября 2021 г. 14:36
Памятник Узеиру Гаджибейли появится в Санкт-Петербурге
Памятник Узеиру Гаджибейли появится в Санкт-Петербурге
20 сентября 2021 г. 13:53
Посол Турции: Шуша возрождается искусством, культурой и музыкой
Посол Турции: Шуша возрождается искусством, культурой и музыкой
20 сентября 2021 г. 11:43
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi