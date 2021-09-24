Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу

Начались работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Азербайджана Мусе Ягубу.
Об этом Report сообщила дочь народного поэта Ягут Ягубова.
По ее словам, будет создан надгробный комплекс: "Это трудоемкая работа, но подготовка идет. Рядом с могилой отца находятся могилы моей матери и дяди, поэтому строительство надгробного комплекса только над могилой отца не возможен. Памятник будет изготовлен народным художником, скульптором Натигом Алиевым. Уже есть первоначальный вариант и подготовлен макет, который нам понравился. Мы хотим внести некоторые изменения. В октябре работы начнутся в полном объеме".
Напомним, Муса Ягуб скончался 7 мая этого года, народный поэт был похоронен в родном селе Буйнуз Исмаиллинского района.