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Начато исследование азербайджанского наследия в Армении 

Начато исследование азербайджанского наследия в Армении  Начато исследование памятников культурного наследия Азербайджана, расположенных на территории нынешнего армянского государства.
Kультурная политика
8 июля 2021 г. 13:38
Начато исследование азербайджанского наследия в Армении 
Анар Керимов

Начато исследование памятников культурного наследия Азербайджана, расположенных на территории нынешнего армянского государства.

Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает грузинское бюро Report.

По его словам, для этого потребуется ознакомление с архивными документами:

"В этом направлении планируется провести работы в архивах Турции, Грузии и России", - сказал он.

Министр отметил, что в результате исследования будет выявлено текущее состояние образцов азербайджанского наследия в Армении:

"Итоги исследования будут представлены и международному сообществу. Мы готовы сотрудничать с грузинской стороной в связи с исследованием".

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