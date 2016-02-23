 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начата работа над книгой об исторических отношениях Азербайджана и Чехии

    Проект планируется реализовать в течение двух лет

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Начата работа над книгой об исторических отношениях Азербайджана и Чехии.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

    По словам посла, книгу планируется написать по инициативе посольства Чехии в Азербайджана, уже началась работа в архивах двух стран. Проект планируется реализовать в течение двух лет.

    Дипломат сказал, что книга охватит основные этапы сотрудничества Азербайджана и Чехии, начиная с первых дипломатических контактов в 14 веке.

    Для работы над книгой привлечены эксперты и ученые Национальной академии наук Азербайджана и ряда азербайджанских и чешских университетов.

    Книга будет опубликована на азербайджанском и чешском языках.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi