Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Начата работа над книгой об исторических отношениях Азербайджана и Чехии.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

По словам посла, книгу планируется написать по инициативе посольства Чехии в Азербайджана, уже началась работа в архивах двух стран. Проект планируется реализовать в течение двух лет.

Дипломат сказал, что книга охватит основные этапы сотрудничества Азербайджана и Чехии, начиная с первых дипломатических контактов в 14 веке.

Для работы над книгой привлечены эксперты и ученые Национальной академии наук Азербайджана и ряда азербайджанских и чешских университетов.

Книга будет опубликована на азербайджанском и чешском языках.