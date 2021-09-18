Начался визит в Шушу известных деятелей культуры Азербайджана

Начался визит в Шушу известных деятелей культуры Азербайджана.

Начался визит в Шушу известных деятелей культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках организованного Министерством культуры визита ряд известных деятелей культуры - народные артисты Мансум Ибрагимов и Эльчин Гашимов, ректор Азербайджанского университета культуры и искусств Джейран Махмудова и другие представители примут участие в XIII Международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли в культурной столице страны Шуше.

В ходе визита делегация посетит Джыдыр-дюзю, дом-музей Бюльбюля, родник Хан гызы, Крепостные стены, дом-музей У. Гаджибейли и привезенные из Баку в Шушу по поручению президента Ильхама Алиева бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращение которых считается символом Победы.

Международный музыкальный фестиваль является вторым фестивалем, проводимым в освобожденном от оккупации городе Шуша.