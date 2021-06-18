Начались съемки совместного азербайджано-турецкого фильма "Фулья"

Начались съемки фильма "Фулья "совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" и турецкой компании "Dada Yapım".

Начались съемки фильма "Фулья "совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" и турецкой компании "Dada Yapım".

Как сообщает Report, в фильме будет отражена деятельность военного корреспондента CNN Turk Фульи Озтюрк во время 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

Ее репортажи с прифронтовой зоны Азербайджана во время этой войны донесли до мировой общественности всю правду о том, что происходило на фронте и в тылу, в том числе агрессорское поведение Армении, ударившей ракетами по мирным азербайджанским городам и селам, полностью находящимся за пределами зоны ведения боевых действий.

Автор сценария и режиссер фильма Тахир Тахирович, режиссер картины Дженгизхан Дурмаз, продюсеры Фариз Ахмедов и Озджан Дада. Съемки пройдут в Гяндже, Тертере и Шуше.

Фильм экранизируется по заказу Министерства культуры Азербайджана.