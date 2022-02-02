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Началась подготовка проекта "Невидимые герои-2"

Началась подготовка проекта "Невидимые герои-2" Стартовала подготовка проекта "Невидимые герои-2".
Kультурная политика
2 февраля 2022 г. 14:22
Началась подготовка проекта Невидимые герои-2

Стартовала подготовка проекта "Невидимые герои-2".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Сообщается, что в прошлом году киностудией "Азербайджанфильм" им.Джафара Джаббарлы и Общественным телевидением совместно был подготовлен документальный сериал из 5 фильмов под названием "Невидимые герои".

"Каждый из этих фильмов рассказывает о славном боевом пути, пройденном героическим офицерским и солдатским составом различных родов войск в период 44-дневной войны. Документальный сериал был показан по Общественному телевидению в первую неделю ноября в преддверии первой годовщины Победы и был с восторгом принят зрителями. В интернете количество просмотров этих фильмов уже превысило 1 миллион. Мы намерены продолжить этот проект. В настоящее время началась подготовка проекта "Невидимые герои-2"", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке Preparations for Invisible Heroes-2 projects gets underway
Версия на азербайджанском языке “Görünməyən qəhrəmanlar-2” layihəsinin hazırlıqlarına başlanılıb

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