Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ На юге Бишкека построят парк имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на АКИпресс, этот вопрос был обсужден на заседании мэрии Бишкека под председательством градоначальника столицы Кыргызстана Албека Ибраимова.

По данным ведомства, парк имени общенационального лидера Азербайджана Г.Алиева будет расположен по улице Байтик Баатыра в южной планировочной зоне города Бишкек. Эскиз проекта выполнил азербайджанский архитектор.

В состав данного комплекса по генплану входит памятник Гейдару Алиеву, макет Девичьей башни, макет мавзолея Момине хатун, детские игровые площадки, амфитеатр, автостоянка, декоративный пруд с фонтаном. Данный проект был одобрен.