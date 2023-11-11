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Министр: Необходимо проделать совместную работу для восстановления книжного фонда в Карабахе

Министр: Необходимо проделать совместную работу для восстановления книжного фонда в Карабахе Необходимо проделать совместную работу для восстановления книжного фонда в Карабахе.
Kультурная политика
11 ноября 2023 г. 11:15
Министр: Необходимо проделать совместную работу для восстановления книжного фонда в Карабахе

Необходимо проделать совместную работу для восстановления книжного фонда в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Адиль Керимли сказал на открытии 9-й Бакинской международной книжной выставки.

В своем выступлении министр рассказал о разрушенных армянами библиотеках и уничтоженных книгах в период оккупации: "За 30-летний период оккупации были полностью разрушены 927 библиотек и уничтожен книжный фонд, насчитывавший порядка 5 тыс. книг. Необходимо проделать совместную работу для восстановления книжного фонда и библиотек в Карабахе".

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Версия на английском языке Minister: Joint work needed to restore book fund in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Qarabağda kitab fondunun yaradılması üçün birlikdə addım atmalıyıq”

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