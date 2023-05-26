На всех государственных киностудиях Азербайджана приостановлен производственный процесс

Производственный процесс приостановлен на всех государственных киностудиях.

Производственный процесс приостановлен на всех государственных киностудиях.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что после начала деятельности Агентства кино (ARKA) в стране планируется провести реформы в различных направлениях сферы кинематографии, а также провести соответствующую работу по государственному заказу и поддержке в области кинопроизводства, в том числе создания анимационных фильмов: "Cовместно с соответствующими органами принимаются меры для начала деятельности "ARKA" в самое ближайшее время".

Отметим, что 20 апреля 2022 года президент Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Агентство кино Азербайджанской Республики”. Агентство создано с целью совершенствования реализации государственной политики в области кинематографии в Азербайджане, обеспечения международной конкурентоспособности азербайджанской кинематографии, модернизации инфраструктуры местного производства и вещания.