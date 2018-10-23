На VI Бакинском международном гуманитарном форуме примут участие 581 человек из 97 стран и 24 международные организации

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Состоялась пресс-конференция в связи с VI Бакинским международным гуманитарным форумом, который состоится 25-26 октября.

Как сообщает Report, в ней приняли участие заместитель руководителя аппарата министерства культуры, завотделом по международному сотрудничеству Васиф Эйваззаде, заведующий отделом по связям с общественностью и информации министерства Интигам Гумбатов.

И. Гумбатов сообщил, что гости начнут пребывать с сегодняшнего дня.

В.Эйваззаде отметил, что основной темой форума на этот раз станет "Формирование нового мира и нового человека: творчество и развитие человека". По этой теме на форуме будут проведены различные пленарные и рабочие сессии.

"Основная тема форума должны восприниматься как поддержка политики азербайджанского государства в развитии человека и развитии человеческого капитала", -добавил В. Эйваззаде.

Отметим, что в форуме примут участие 581 человек из 97 стран и 24 международные организации.

Напомним, что Бакинский международный гуманитарный форум проводится с 2010 года по инициативе президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации. Форум является крупным мероприятием выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мира, в числе которых известные государственные деятели, лауреаты Нобелевских премий по различным отраслям науки, руководители влиятельных международных организаций, а также представителей мировой политической, научной и культурной элиты.Целью VI Бакинского Международного Гуманитарного Форума будет определение и стремление высвободить творческие идеи и усилия, которые могут сформировать мир будущего и соответствовать ему.