На Венецианском кинофестивале состоялся показ азербайджанских фильмов

На 81-м Венецианском кинофестивале, который проходит в Италии с 28 августа по 7 сентября, впервые состоялся показ двух азербайджанских фильмов.

На 81-м Венецианском кинофестивале, который проходит в Италии с 28 августа по 7 сентября, впервые состоялся показ двух азербайджанских фильмов.

Как сообщает Report , в рамках фестиваля показали фильмы "Монолог одинокого человека" режиссера Эмина Эфендиева о Второй Карабахской войне и "Творцы" режиссера Шамиля Алиева об азербайджанской архитектуре ХХ века.

В фильме "Творцы" на фоне жизни и творчества известных архитекторов Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева показаны заслуги великого лидера Гейдара Алиева в период его руководства советским Азербайджаном в защите интеллигенции от преследований режима, создании условий для их жизни и творчества.

Кроме того, в ходе фестиваля также были сделаны презентации относительно привлечения продюсеров для совместного производства проектов, победивших в конкурсе, проведенном Агентство кино Азербайджана (ARKA) с зарубежными компаниями.

Помимо кинопроекта режиссера Ильгара Наджафа "Птицы молчат", зарубежным продюсерам были представлены и другие кинопроекты, которые будут сняты при финансовой поддержке ARKA.

Отметим, что в свое время в основную конкурсную программу фестиваля входил и художественный фильм "Среди рассеянных смертей" азербайджанского режиссера Хилала Байдарова.