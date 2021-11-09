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На ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная Дню флага Азербайджана

На ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная Дню флага Азербайджана В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная Дню Победы и Дню Государственного флага Азербайджана.
Kультурная политика
9 ноября 2021 г. 17:10
На ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная Дню флага Азербайджана

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная Дню Победы и Дню Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступает руководство павильона.

Директор павильона Саадат Кадырова отметила, что победа Азербайджана в первую очередь является дипломатической и политической: "Эту Победу на дипломатическом и политическом уровне одержал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мы все помним, как его интервью разбивали всю ложь, которая лилась с экранов федеральных каналов. Эта победа разбила миф об армянской непобедимости, интеллектуальности, стратегических способностях. Победа показала всем, что происходило в Карабахе".

Кадырова подчеркнула, то, в каком состоянии находятся оккупированные ранее армянами районы, и есть наглядный факт, как армяне относились к тому, что они считали родным. По ее словам, предстоит еще большая работа по восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

На выставке представлены фотоматериалы из разных уголков Азербайджана, где в эти дни отмечают два праздника.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunan fotosərgi açılıb

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