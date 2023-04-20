На сцене Центра Гейдара Алиева представлен спектакль "Карабахнаме"

Спектакль "Карабахнаме" по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" представлен 19 апреля на сцене Центра Гейдара Алиева.

Спектакль "Карабахнаме" по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" представлен 19 апреля на сцене Центра Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, показ спектакля состоялся в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа.

В спектакле, режиссером-постановщиком которого является народный артист Марахим Фарзалибеков, отражены исторические события, произошедшие в XVIII веке в центре Карабахского ханства – Шуше, общественно-политическая деятельность и семейная жизнь правителя Карабаха Ибрагим-хана. В сценическом произведении задействован 21 актер. Роль Ибрагим-хана в "Карабахнаме" исполнил народный артист Кязым Абдуллаев, Агабеим – заслуженная артистка Месма Аслангызы. В постановке также приняли участие народные артисты Али Нур, Фирангиз Муталлимова, Гаджи Исмаилов, Рафиг Азимов, Рамиз Мелик, заслуженные артисты Эльнар Гараев, Эльхан Гулиев, Эльшан Джебраилов, Амина Бабаева, Кязым Гасангулиев и другие. Художник-постановщик двухактного спектакля – заслуженный артист Исмаил Мамедов.

Спектакль был представлен Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром, организаторами выступили Центр Гейдара Алиева и министерство культуры.

Произведение Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" было впервые поставлено в 1996 году на сцене Национального драматического театра, а 20 сентября 1997 года его с интересом посмотрел общенациональный лидер Гейдар Алиев. На состоявшейся после показа встрече с творческим составом Гейдар Алиев высоко оценил произведение, отметил важность его популяризации. Также общенациональный лидер указал на значимость спектакля с точки зрения как пропаганды нашей истории, так и воспитания молодежи в духе патриотизма и стремления к независимости. На той же встрече великий лидер подчеркнул важность создания по мотивам этой пьесы художественного фильма. Двухсерийный фильм "Судьба правителя" был представлен в 2008 году в рамках 85-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Спектакль под названием "Карабахнаме", поставленный по пьесе Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь", был впервые представлен публике 10 марта 2011 года. На этот раз, в рамках 80-го показа, в связи с исторической победой Азербайджана в Отечественной войне спектакль получил новую концовку.