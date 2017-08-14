На развитие культурной сферы в Азербайджане выделено 7 млн манатов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития культурной сферы в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления государственной заботы о культурной сфере, продолжения работ по строительству и ремонту культурных объектов, а также ускорения реставрационно-отделочных работ.

В документе говорится, для исследования, сохранения и пропаганды богатого и толерантного исторического наследия, исторических и культурных памятников Азербайджана в стране осуществляется системная деятельность.

В последние годы были реализованы крупные инвестиционные программы в области культуры, в столице и регионах построены и сданы в эксплуатацию ряд культурных центров, зданий театров, концертно-зрительных залов, художественных галерей, а также проделан ряд работ по ремонту существующих объектов в соответствии с современными стандартами, усилению материально-технической базы, комплектации музейных фондов и обогащению их экспозиций.

В результате особой заботы государства об этой сфере, Новруз байрамы, мугамное и ашугское искусство, а также ковровое искусство, являющиеся нашим национально-духовным достоянием, включены в Репрезентативный список ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, наша страна избрана членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Кроме того, грандиозные памятники Азербайджана – Гобустанский национальный историко-художественный заповедник и Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики выделено 6, 987 млн манатов, в том числе на завершение строительства и оснащения Центра культуры имени Г.Аббасова, расположенного в поселке Маштага Сабунчинского района города Баку, - 1,272 млн манатов, на завершение строительства и оснащения Центра культуры, расположенного в поселке Гызылдаш Гарадагского района города Баку, - 1,932 млн манатов, на завершение строительства и оснащения Центра культуры, расположенного в поселке Шаган Хазарского района города Баку, - 1,208 млн манатов, на завершение строительства и оснащения музыкальной школы номер 21, расположенной в Наримановском районе города Баку, - 1,370 млн манатов, на завершение реставрационных работ в мавзолее "Аллах-Аллах", расположенном в городе Барда, - 1,205 млн манатов.