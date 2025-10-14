На Приморском бульваре состоялась презентация кулинарной культуры Туркменистана
Kультурная политика
- 14 октября, 2025
- 20:56
В рамках Дней культуры Туркменистана, проводимых в Азербайджане при организации Министерства культуры, 14 октября в Приморском национальном парке состоялась презентация кулинарной культуры братской страны.
Как сообщили Report в ведомстве, в мероприятии приняли участие представители Министерств культуры обеих стран, депутаты Милли Меджлиса и жители столицы.
Особый интерес вызвал установленный в парке древний туркменский шатер, украшенный внутри коврами. Гости попробовали изысканные блюда туркменской кухни.
Также в рамках мероприятия деятели искусств Туркменистана исполнили музыкальные номера.
Напомним, что Дни культуры Туркменистана в Азербайджане завершатся 15 октября концертной программой туркменских артистов в городе Гяндже.
На Приморском бульваре состоялась презентация кулинарной культуры Туркменистана
