На Приморском бульваре состоялась презентация кулинарной культуры Туркменистана

В рамках Дней культуры Туркменистана, проводимых в Азербайджане при организации Министерства культуры, 14 октября в Приморском национальном парке состоялась презентация кулинарной культуры братской страны.

Как сообщили Report в ведомстве, в мероприятии приняли участие представители Министерств культуры обеих стран, депутаты Милли Меджлиса и жители столицы.

Особый интерес вызвал установленный в парке древний туркменский шатер, украшенный внутри коврами. Гости попробовали изысканные блюда туркменской кухни.

Также в рамках мероприятия деятели искусств Туркменистана исполнили музыкальные номера.

Напомним, что Дни культуры Туркменистана в Азербайджане завершатся 15 октября концертной программой туркменских артистов в городе Гяндже.