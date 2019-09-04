На российском "Первом канале" стартует премьера фильма "Магомаев"

В новом осеннем сезоне российского "Первого канала" пройдет премьера художественного фильма "Магомаев", посвященного жизни и деятельности всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В частности, в сериале режиссеры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов расскажут историю знакомства и любви Муслима Магомаева и оперной певицы Татьяны Синявской.

В роли М.Магомаева снялся российский актер Милош Бикович.

Роли также исполнили Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева и другие.

Супруга известного композитора и певца Тамара Синявская выступила в качестве консультанта на съемках сериала, которые проходили в Баку, Зеленограде и Москве.

Ранее народный артист Азербайджана Эмин Агаларов сообщил, что будет снят восьмисерийный фильм, посвященный М.Магомаеву. В октябре прошлого съемочная группа приступила к съемкам фильма в Баку.