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На освобожденных землях паспортизированы 15 историко-архитектурных памятников

На освобожденных землях паспортизированы 15 историко-архитектурных памятников На освобожденных территориях Азербайджана паспортизировано 15 историко-архитектурных памятников.
Kультурная политика
20 сентября 2021 г. 16:15
На освобожденных землях паспортизированы 15 историко-архитектурных памятников

На освобожденных территориях Азербайджана паспортизировано 15 историко-архитектурных памятников.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

"Это первая паспортизация памятников истории, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Составление паспортов стало возможным за счет архивных материалов, исторических документов, фотографий и интернет-ресурсов.

К историко-архитектурным памятникам, прошедшим процедуру паспортизации, относятся расположенные в городе Шуша мечети Юхары Гевхар-ага, Ашагы Гевхар-ага и Саатлы, дом Хуршидбану Натаван, усадебный комплекс Мехмандаровых, усадьба Гаджигуллар, имение Асад Бека, Караван-сарай Аги Гахраман Мирсиаб, баня "Пресной воды", Мавзолей Гутлу Муса в Агдаме, Джума-мечеть, албанские монастыри Гянджасар и Худавенг в Кельбаджарском районе, Мавзолей Мелик Аждар в Лачинском районе и монастырь Амарас, расположенный в Ходжавендском районе", - сообщили в госслужбе.

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