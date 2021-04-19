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На освобожденных территориях проведен осмотр 313 памятников, 41 из них разрушен 

На освобожденных территориях проведен осмотр 313 памятников, 41 из них разрушен  18 апреля под председательством начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азада Джафарли состоялась видеоконференция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест
Kультурная политика
19 апреля 2021 г. 16:07
На освобожденных территориях проведен осмотр 313 памятников, 41 из них разрушен 
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18 апреля под председательством начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азада Джафарли состоялась видеоконференция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, глава Госслужбы Азад Джафарли отметил, что 18 апреля широко отмечается в нашей стране, как и в большинстве стран мира. Этот знаменательный день был учрежден ЮНЕСКО в 1983 году.

Говоря о состоянии историко-культурных памятников на освобожденных территориях, начальник службы отметил, что в ходе предварительных мониторингов был проведен осмотр 313 памятников: “В ходе осмотра было установлено, что 41 из них полностью уничтожен, другие памятники подверглись различным актам вандализма. Кроме того, был проведен мониторинг 113 объектов, представляющих историческую, архитектурную и археологическую ценность. Было установлено, что большинство историко-культурных памятников и объектов, представляющих архитектурную, историческую и археологическую значимость, были полностью или частично разрушены армянскими оккупантами”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunan ərazilərdə 313 abidəyə baxış keçirilib, 41-nin tamamilə dağıdıldığı məlum olub

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