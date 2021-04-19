На освобожденных территориях проведен осмотр 313 памятников, 41 из них разрушен

18 апреля под председательством начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азада Джафарли состоялась видеоконференция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест

18 апреля под председательством начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азада Джафарли состоялась видеоконференция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, глава Госслужбы Азад Джафарли отметил, что 18 апреля широко отмечается в нашей стране, как и в большинстве стран мира. Этот знаменательный день был учрежден ЮНЕСКО в 1983 году.

Говоря о состоянии историко-культурных памятников на освобожденных территориях, начальник службы отметил, что в ходе предварительных мониторингов был проведен осмотр 313 памятников: “В ходе осмотра было установлено, что 41 из них полностью уничтожен, другие памятники подверглись различным актам вандализма. Кроме того, был проведен мониторинг 113 объектов, представляющих историческую, архитектурную и археологическую ценность. Было установлено, что большинство историко-культурных памятников и объектов, представляющих архитектурную, историческую и археологическую значимость, были полностью или частично разрушены армянскими оккупантами”.