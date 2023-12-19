На освобожденных территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников

На освобожденных от оккупации территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников, не состоящих на госрегистрации, однако обладающих признаками объекта исторического, архитектурного и археологического наследия.

На освобожденных от оккупации территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников, не состоящих на госрегистрации, однако обладающих признаками объекта исторического, архитектурного и археологического наследия.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Сабина Гаджиева заявила на впервые проходящем в Азербайджане форуме "Культурное наследие".

"С ноября 2020 года началась предварительная инвентаризация памятников на освобожденных от оккупации территориях, в результате чего было изучено состояние 433 историко-культурных памятников, состоящих на государственной регистрации", - сказала она.