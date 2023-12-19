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На освобожденных территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников

На освобожденных территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников На освобожденных от оккупации территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников, не состоящих на госрегистрации, однако обладающих признаками объекта исторического, архитектурного и археологического наследия.
Kультурная политика
19 декабря 2023 г. 11:57
На освобожденных территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников

На освобожденных от оккупации территориях проведен мониторинг 182 недавно обнаруженных памятников, не состоящих на госрегистрации, однако обладающих признаками объекта исторического, архитектурного и археологического наследия.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Сабина Гаджиева заявила на впервые проходящем в Азербайджане форуме "Культурное наследие".

"С ноября 2020 года началась предварительная инвентаризация памятников на освобожденных от оккупации территориях, в результате чего было изучено состояние 433 историко-культурных памятников, состоящих на государственной регистрации", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə 182 yeni abidənin monitorinqi aparılıb

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