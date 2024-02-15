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На освобожденных территориях будет взят под охрану ряд исторических памятников

На освобожденных территориях будет взят под охрану ряд исторических памятников Ряд исторических памятников (мавзолеи, мосты, мечети и хамамы) в Агдамском районе будут взяты под охрану государства.
Kультурная политика
15 февраля 2024 г. 10:04
На освобожденных территориях будет взят под охрану ряд исторических памятников

Ряд исторических памятников (мавзолеи, мосты, мечети и хамамы) в Агдамском районе будут взяты под охрану государства.

Как сообщает Report, данное решение принято на очередном заседании экспертного совета по выявлению недвижимых культурных ценностей при министерстве культуры.

На встрече обсуждалась охрана объектов, обнаруженных в результате мониторингов и работ по инвентаризации, проводимых Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры на освобожденных территориях.

Совет решил взять под государственную охрану мавзолеи, расположенные в селах Алимедетли, Бояхмедли, Гызыл Кенгерли, Эйвазханбейли Агдамского района, мост в селе Кенгерли, мечети в селах Шахбулаг, Абдал и Гюлаблы, хамамы в городе Агдам и селе Гюлаблы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda bir sıra türbə, körpü, məscid və hamamlar dövlət mühafizəsinə götürüləcək - SİYAHI

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