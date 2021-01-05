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На освобожденных от оккупации землях будут созданы центры мугама

На освобожденных от оккупации землях будут созданы центры мугама "Азербайджан обладает богатым музыкальным искусством, и сегодня наше искусство известно во всем мире. Наше музыкальное искусство включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджанский мугам – наше национальное достояние. В нашей ст
Kультурная политика
5 января 2021 г. 17:18
На освобожденных от оккупации землях будут созданы центры мугама

"Азербайджан обладает богатым музыкальным искусством, и сегодня наше искусство известно во всем мире. Наше музыкальное искусство включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджанский мугам – наше национальное достояние. В нашей стране регулярно проводятся конкурсы мугама, международные мугамные фестивали, к нам приезжают исполнители из многих стран. Конечно, искусство мугама существует в нескольких странах, но я считаю, что центром мугамного искусства является именно Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

"Сегодня этот неповторимый вид искусства живет, мы храним его. По линии Фонда Гейдара Алиева была проведена очень большая работа по пропаганде мугамного искусства в мире. Очень рад, что и наша молодежь с большим интересом относится к искусству мугама. Это очень похвально. Потому что в некоторых случаях молодежь больше отдает предпочтение популярной музыке, то есть, в некоторых случаях отдает предпочтение иностранной музыке. Очень рад, что абсолютное большинство нашей молодежи привязано к нашему искусству, к нашей музыке", - подчеркнул президент.

Отметив роль наших известных мастеров мугама в воспитании молодого поколения, глава нашего государства сказал: "Как вы знаете, моими распоряжениями было создано несколько центров мугама – в городе Баку, в Агдамском и Физулинском районах, других районах. А теперь эти центры мугама будут созданы и на освобожденных от оккупации землях".

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda muğam mərkəzləri yaradılacaq

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