На освобожденных территориях будут восстановлены христианские памятники

Министерство культуры начало реализацию проекта под названием "Познаем наше христианское наследие".

Министерство культуры начало реализацию проекта под названием "Познаем наше христианское наследие".

Как сообщили Report в министерстве, в рамках проекта представлены короткие видеоролики о храмах, церквях и молельнях на территории Азербайджана, охраняемых государством. Первый видеоролик посвящен Кишскому албанскому храму, расположенному в селе Киш Шекинского района.

В Азербайджане, являющемся мультикультуральной и многоконфессиональной страной, представители всех народов и религий веками мирно сосуществуют. Многочисленная христианская община в нашей стране является неотъемлемой и активной частью нашего общества, их памятники и места поклонения, церкви охраняются Азербайджанским государством.

Неслучайно, Папа Франциск во время визита в Азербайджан в октябре 2016 года оценил Азербайджан как модель религиозной толерантности в мире.

Министерство культуры сообщает, что на освобожденных от оккупации территориях христианское религиозное наследие и памятники, независимо от происхождения, будут сохранены, восстановлены и сданы в пользование.