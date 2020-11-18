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На освобожденных территориях будут восстановлены христианские памятники

На освобожденных территориях будут восстановлены христианские памятники Министерство культуры начало реализацию проекта под названием "Познаем наше христианское наследие".
Kультурная политика
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18 ноября 2020 г. 19:45
На освобожденных территориях будут восстановлены христианские памятники

Министерство культуры начало реализацию проекта под названием "Познаем наше христианское наследие".

Как сообщили Report в министерстве, в рамках проекта представлены короткие видеоролики о храмах, церквях и молельнях на территории Азербайджана, охраняемых государством. Первый видеоролик посвящен Кишскому албанскому храму, расположенному в селе Киш Шекинского района.

В Азербайджане, являющемся мультикультуральной и многоконфессиональной страной, представители всех народов и религий веками мирно сосуществуют. Многочисленная христианская община в нашей стране является неотъемлемой и активной частью нашего общества, их памятники и места поклонения, церкви охраняются Азербайджанским государством.

Неслучайно, Папа Франциск во время визита в Азербайджан в октябре 2016 года оценил Азербайджан как модель религиозной толерантности в мире.

Министерство культуры сообщает, что на освобожденных от оккупации территориях христианское религиозное наследие и памятники, независимо от происхождения, будут сохранены, восстановлены и сданы в пользование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xristian abidələri bərpa olunacaq

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