На освобожденных территориях будут восстановлены христианские памятники

Министерство культуры начало реализацию проекта под названием "Познаем наше христианское наследие".
Как сообщили Report в министерстве, в рамках проекта представлены короткие видеоролики о храмах, церквях и молельнях на территории Азербайджана, охраняемых государством. Первый видеоролик посвящен Кишскому албанскому храму, расположенному в селе Киш Шекинского района.
В Азербайджане, являющемся мультикультуральной и многоконфессиональной страной, представители всех народов и религий веками мирно сосуществуют. Многочисленная христианская община в нашей стране является неотъемлемой и активной частью нашего общества, их памятники и места поклонения, церкви охраняются Азербайджанским государством.
Неслучайно, Папа Франциск во время визита в Азербайджан в октябре 2016 года оценил Азербайджан как модель религиозной толерантности в мире.
Министерство культуры сообщает, что на освобожденных от оккупации территориях христианское религиозное наследие и памятники, независимо от происхождения, будут сохранены, восстановлены и сданы в пользование.