На конференции министров Альянса цивилизаций ООН состоялась презентация "Бакинского процесса"

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На прошедшей в Нью-Йорке конференции министров Альянса цивилизаций ООН состоялась презентация "Бакинского процесса".

Как сообщили Report в министерстве культуры, на конференции министров приняли участие генсек ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН и другие высокопоставленные лица из других стран.

Выступивший на конференции министр культуры Абульфас Гараев коснулся идущих в современном мире процессов, отметил вклад Азербайджана в межкультурный и межцивилизационный диалог в мировом масштабе, сообщил о реализованных проектах.

Министр в своем выступлении отметил, что "Бакинский процесс" был выдвинут президентом Азербайджанской Республики в 2008 году, а в 2010 году на Генассамблее ООН президент выступил с предложением о проведении Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, сегодня "Бакинский процесс" – единственная платформа, партнерами которой являются четыре специализированные международные организации ООН, этот факт был особо отмечен генсеком ООН в 2017 году и отражен в резолюции, принятой ООН в декабре прошлого года.

Затем был продемонстрирован фильм, посвященный 10-летнему юбилею "Бакинского процесса".