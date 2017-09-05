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    На Казанском кинофестивале мусульманского кино будет продемонстрирован азербайджанский фильм

    Сегодня начинается 13-й по счету Казанский кинофестиваль мусульманского кино

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня начинается 13-й по счету Казанский кинофестиваль мусульманского кино, сообщает Report со ссылкой на Rambler.

    Идея фестиваля - миротворчество, толерантность и веротерпимость.

    В конкурсный шорт-лист вошли 60 фильмов из 27 стран: Азербайджан, Албания, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Венгрия, Дания, Египет, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кыргызстан, Мальта, Марокко, Непал, Нигер, Россия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция и Эстония.

    Программа делится на полнометражные и короткометражные фильмы (игровые и документальные).

    Азербайджан на кинофестивале представит короткометражный художественный фильм "Səs" ("Голос"). Картина "Səs" создана при содействии Объединения молодых кинематографистов Ирана и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Съемки фильма на азербайджанском языке проходили в Иране. В ролях – Туран Малекара и Таги Туркмени.

    Показы фильмов пройдут в четырех кинотеатрах и в Казанском Кремле.

    Отметим, что от России заявлен фильм "Амун", снятый азербайджанским режиссером Анаром Аббасовым.

    Закрытие фестиваля пройдет 11 сентября в казанском Театре оперы и балета. 

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