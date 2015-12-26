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    На канале "Москва-24" рассказали об Азербайджане

    На телеканале был продемонстрировал фильм об Азербайджане и азербайджанцах

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Ведущая программы "Москва с акцентом" Мария Гладких посмотрела на Баку по-новому, глазами "москвичей-азербайджанцев".

    Вы узнаете, как в Москве отмечают азербайджанские праздники, куда отправиться за настоящей пахлавой и кутабами.

    Проводником для ведущей в Азербайджан стал директор Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры(РВАК) и исполнительный директор московского отделения Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Шамиль Тагиев.

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