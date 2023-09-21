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На известной перуанской радиостанции прозвучали произведения Узеира Гаджибейли

На известной перуанской радиостанции прозвучали произведения Узеира Гаджибейли В рамках "XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли", посвященного памяти гениального композитора Узеира Гаджибейли и приуроченного к Национальному дню музыки в Азербайджане, на радиостанции 102.7 FM престижного перуанского радио "Радио ф
Kультурная политика
21 сентября 2023 г. 06:53
На известной перуанской радиостанции прозвучали произведения Узеира Гаджибейли

В рамках "XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли", посвященного памяти гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и приуроченного к Национальному дню музыки в Азербайджане, на радиостанции 102.7 FM престижного перуанского радио "Радио филармония" прозвучали произведения У.Гаджибейли.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В дипмиссии отметили, что на радио прозвучали такие произведения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, выдающегося композитора, как романсы "Без тебя”, "Возлюбленная", увертюры из опер “Кёроглу, “Аршин мал алан", произведения "Ашыгсаягы", "Джянги", “Шаби Хиджран" из оперы “Лейли и Меджнун".

Также были озвучены композиции Гара Гараева, Фикрета Амирова и других выдающихся азербайджанских композиторов.

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Версия на азербайджанском языке Perunun nüfuzlu kanalında Üzeyir Hacıbəylinin romansları, uvertüraları səsləndirilib

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