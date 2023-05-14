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На церемонии открытия ”Шуша – культурная столица тюркского мира-2023" был представлен искусственный интеллект

На церемонии открытия ”Шуша – культурная столица тюркского мира-2023" был представлен искусственный интеллект На официальной церемонии открытия года ”Шуша – культурная столица тюркского мира-2023", организованной Министерством культуры Азербайджанской Республики и ТЮРКСОЙ, впервые был представлен искусственный интеллект.
Kультурная политика
14 мая 2023 г. 13:03
На церемонии открытия ”Шуша – культурная столица тюркского мира-2023 был представлен искусственный интеллект

На официальной церемонии открытия года ”Шуша – культурная столица тюркского мира-2023", организованной Министерством культуры Азербайджанской Республики и ТЮРКСОЙ, впервые был представлен искусственный интеллект.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

На церемонии искусственный интеллект в сфере искусства рассказал об истории древней колыбели слова Азербайджана, о выдающихся личностях.

Напомним, что первый искусственный интеллект в сфере искусства группы цифрового искусства "Мезо" был представлен на II Стамбульском фестивале цифрового искусства (2022).

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Версия на азербайджанском языке “Şuşa – Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı – 2023”ün açılışında süni intellekt sənətçisi təqdim edilib

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